Что такое PigeonToken (PIQ)

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products. The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu's Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

Источник PigeonToken (PIQ) Официальный веб-сайт

Прогноз цены PigeonToken (USD)

Сколько будет стоить PigeonToken (PIQ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PigeonToken (PIQ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PigeonToken.

PIQ на местную валюту

Токеномика PigeonToken (PIQ)

Понимание токеномики PigeonToken (PIQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PIQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PigeonToken (PIQ) Сколько стоит PigeonToken (PIQ) на сегодня? Актуальная цена PIQ в USD – 0,0000023 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PIQ в USD? $ 0,0000023 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PIQ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PigeonToken? Рыночная капитализация PIQ составляет $ 34,63K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PIQ? Циркулирующее предложение PIQ составляет 15,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) PIQ? PIQ достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000362 USD . Какова была минимальная цена PIQ за все время (ATL)? PIQ достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000103 USD . Каков объем торгов PIQ? Объем торгов за последние 24 часа для PIQ составляет -- USD . Вырастет ли PIQ в цене в этом году? PIQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIQ для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии PigeonToken (PIQ)