Что такое PIGEONS (PIGEONS)

PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem. PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PIGEONS (PIGEONS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены PIGEONS (USD)

Сколько будет стоить PIGEONS (PIGEONS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PIGEONS (PIGEONS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PIGEONS.

Проверьте прогноз цены PIGEONS!

PIGEONS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика PIGEONS (PIGEONS)

Понимание токеномики PIGEONS (PIGEONS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PIGEONS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PIGEONS (PIGEONS) Сколько стоит PIGEONS (PIGEONS) на сегодня? Актуальная цена PIGEONS в USD – 0,00398116 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PIGEONS в USD? $ 0,00398116 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PIGEONS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PIGEONS? Рыночная капитализация PIGEONS составляет $ 1,27M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PIGEONS? Циркулирующее предложение PIGEONS составляет 318,82M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PIGEONS? PIGEONS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00488496 USD . Какова была минимальная цена PIGEONS за все время (ATL)? PIGEONS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PIGEONS? Объем торгов за последние 24 часа для PIGEONS составляет -- USD . Вырастет ли PIGEONS в цене в этом году? PIGEONS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIGEONS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии PIGEONS (PIGEONS)