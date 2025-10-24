Текущая цена Pi Network Dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PIDOG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PIDOG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pi Network Dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PIDOG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PIDOG прямо сейчас на MEXC.

Цена Pi Network Dog (PIDOG)

Текущая цена 1 PIDOG в USD:

--
----
-6,90%1D
График цены Pi Network Dog (PIDOG) в реальном времени
Информация о ценах Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,96%

-6,99%

-5,47%

-5,47%

Текущая цена Pi Network Dog (PIDOG) составляет --. За последние 24 часа PIDOG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PIDOG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PIDOG изменился на -0,96% за последний час, на -6,99% за 24 часа и на -5,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pi Network Dog (PIDOG)

$ 221,50K
$ 221,50K$ 221,50K

--
----

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

5,23T
5,23T 5,23T

31 415 850 377 847,43
31 415 850 377 847,43 31 415 850 377 847,43

Текущая рыночная капитализация Pi Network Dog составляет $ 221,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PIDOG составляет 5,23T, а общее предложение – 31415850377847.43. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,33M.

История цен Pi Network Dog (PIDOG) в USD

За сегодня изменение цены Pi Network Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pi Network Dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pi Network Dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pi Network Dog на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-6,99%
30 дней$ 0+13,49%
60 дней$ 0+8,51%
90 дней$ 0--

Что такое Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

Источник Pi Network Dog (PIDOG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pi Network Dog (USD)

Сколько будет стоить Pi Network Dog (PIDOG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pi Network Dog (PIDOG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pi Network Dog.

Проверьте прогноз цены Pi Network Dog!

PIDOG на местную валюту

Токеномика Pi Network Dog (PIDOG)

Понимание токеномики Pi Network Dog (PIDOG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PIDOG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pi Network Dog (PIDOG)

Сколько стоит Pi Network Dog (PIDOG) на сегодня?
Актуальная цена PIDOG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PIDOG в USD?
Текущая цена PIDOG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pi Network Dog?
Рыночная капитализация PIDOG составляет $ 221,50K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PIDOG?
Циркулирующее предложение PIDOG составляет 5,23T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PIDOG?
PIDOG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена PIDOG за все время (ATL)?
PIDOG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PIDOG?
Объем торгов за последние 24 часа для PIDOG составляет -- USD.
Вырастет ли PIDOG в цене в этом году?
PIDOG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIDOG для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Pi Network Dog (PIDOG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.