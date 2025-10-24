Что такое Perps DAO (PERPS)

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

Источник Perps DAO (PERPS) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Perps DAO (PERPS) Сколько стоит Perps DAO (PERPS) на сегодня? Актуальная цена PERPS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PERPS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PERPS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Perps DAO? Рыночная капитализация PERPS составляет $ 394,91K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PERPS? Циркулирующее предложение PERPS составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) PERPS? PERPS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00577625 USD . Какова была минимальная цена PERPS за все время (ATL)? PERPS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PERPS? Объем торгов за последние 24 часа для PERPS составляет -- USD . Вырастет ли PERPS в цене в этом году? PERPS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PERPS для более подробного анализа.

