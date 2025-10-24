Текущая цена Pepe Dollar сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PEPD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PEPD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pepe Dollar сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PEPD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PEPD прямо сейчас на MEXC.

Логотип Pepe Dollar

Цена Pepe Dollar (PEPD)

Не в листинге

Текущая цена 1 PEPD в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
График цены Pepe Dollar (PEPD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:56:43 (UTC+8)

Информация о ценах Pepe Dollar (PEPD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Pepe Dollar (PEPD) составляет --. За последние 24 часа PEPD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PEPD за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PEPD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pepe Dollar (PEPD)

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

--
----

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Pepe Dollar составляет $ 10,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PEPD составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,26K.

История цен Pepe Dollar (PEPD) в USD

За сегодня изменение цены Pepe Dollar на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pepe Dollar на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pepe Dollar на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pepe Dollar на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+6,99%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Pepe Dollar (PEPD)

⚡️Ethereum Layer-2 Payment Solution, $PEPD To Dominate Global PayFi & De-Fi.🚨 $PEPD is your decentralized antidote to fiat foolishness, A Layer-2 Payment Infrastructure for the Meme Economy. Pepe Dollar (PEPD) a digital satire wrapped in code, a financial middle finger to the status quo, and a platform for creating value in a world flooded with valueless fiat.

Pepe Dollar (PEPD) is built with layers of meanings utilizing internet culture to power our technological rebellion.

Источник Pepe Dollar (PEPD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pepe Dollar (USD)

Сколько будет стоить Pepe Dollar (PEPD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pepe Dollar (PEPD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pepe Dollar.

Проверьте прогноз цены Pepe Dollar!

PEPD на местную валюту

Токеномика Pepe Dollar (PEPD)

Понимание токеномики Pepe Dollar (PEPD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PEPD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pepe Dollar (PEPD)

Сколько стоит Pepe Dollar (PEPD) на сегодня?
Актуальная цена PEPD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PEPD в USD?
Текущая цена PEPD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pepe Dollar?
Рыночная капитализация PEPD составляет $ 10,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PEPD?
Циркулирующее предложение PEPD составляет 420,69B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PEPD?
PEPD достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена PEPD за все время (ATL)?
PEPD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PEPD?
Объем торгов за последние 24 часа для PEPD составляет -- USD.
Вырастет ли PEPD в цене в этом году?
PEPD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PEPD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:56:43 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.