Токеномика Peblo (PEBLO) Откройте для себя ключевую информацию о Peblo (PEBLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Peblo (PEBLO) Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It’s not just a token; it’s a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel. Peblo stands out in the crowded meme coin market with: Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged. Официальный сайт: https://peblo.co Купить PEBLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Peblo (PEBLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Peblo (PEBLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,45K $ 23,45K $ 23,45K Общее предложение: $ 987,82M $ 987,82M $ 987,82M Оборотное предложение: $ 987,82M $ 987,82M $ 987,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,45K $ 23,45K $ 23,45K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Peblo (PEBLO)

Токеномика Peblo (PEBLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Peblo (PEBLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEBLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEBLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEBLO, изучите текущую цену PEBLO!

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