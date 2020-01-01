Токеномика Pakcoin (PAK) Откройте для себя ключевую информацию о Pakcoin (PAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pakcoin (PAK) Pakistan Coin (Pakcoin) is crypto currency for Pakistani people. A currency for the people by the people. Официальный сайт: http://www.pakcoin.io Купить PAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Pakcoin (PAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pakcoin (PAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 386,12K $ 386,12K $ 386,12K Общее предложение: $ 182,00M $ 182,00M $ 182,00M Оборотное предложение: $ 83,47M $ 83,47M $ 83,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 841,91K $ 841,91K $ 841,91K Исторический максимум: $ 0,0483417 $ 0,0483417 $ 0,0483417 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00462261 $ 0,00462261 $ 0,00462261 Узнайте больше о цене Pakcoin (PAK)

Токеномика Pakcoin (PAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pakcoin (PAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAK, изучите текущую цену PAK!

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