Что такое Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion. STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Paimon Stripe SPV Token (STRP) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Paimon Stripe SPV Token (USD)

Сколько будет стоить Paimon Stripe SPV Token (STRP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Paimon Stripe SPV Token (STRP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Paimon Stripe SPV Token.

Проверьте прогноз цены Paimon Stripe SPV Token!

STRP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Понимание токеномики Paimon Stripe SPV Token (STRP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STRP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Paimon Stripe SPV Token (STRP) Сколько стоит Paimon Stripe SPV Token (STRP) на сегодня? Актуальная цена STRP в USD – 45,13 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STRP в USD? $ 45,13 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STRP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Paimon Stripe SPV Token? Рыночная капитализация STRP составляет $ 1,00M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STRP? Циркулирующее предложение STRP составляет 22,22K USD . Какова была максимальная цена (ATH) STRP? STRP достиг максимальной цены (ATH) в 45,55 USD . Какова была минимальная цена STRP за все время (ATL)? STRP достиг минимальной цены (ATL) в 44,89 USD . Каков объем торгов STRP? Объем торгов за последние 24 часа для STRP составляет -- USD . Вырастет ли STRP в цене в этом году? STRP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STRP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Paimon Stripe SPV Token (STRP)