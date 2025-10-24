Текущая цена Paimon Stripe SPV Token сегодня составляет 45,13 USD. Следите за обновлениями цены STRP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STRP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Paimon Stripe SPV Token сегодня составляет 45,13 USD. Следите за обновлениями цены STRP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STRP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о STRP

Информация о цене STRP

Официальный сайт STRP

Токеномика STRP

Прогноз цен STRP

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Paimon Stripe SPV Token

Цена Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Не в листинге

Текущая цена 1 STRP в USD:

$45,13
$45,13$45,13
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Paimon Stripe SPV Token (STRP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:02:47 (UTC+8)

Информация о ценах Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45,55
$ 45,55$ 45,55

$ 44,89
$ 44,89$ 44,89

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Paimon Stripe SPV Token (STRP) составляет $45,13. За последние 24 часа STRP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STRP за все время составляет $ 45,55, а минимальная – $ 44,89.

Что касается краткосрочной динамики, STRP изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Paimon Stripe SPV Token (STRP)

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

--
----

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

22,22K
22,22K 22,22K

22 222,2222222222
22 222,2222222222 22 222,2222222222

Текущая рыночная капитализация Paimon Stripe SPV Token составляет $ 1,00M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STRP составляет 22,22K, а общее предложение – 22222.2222222222. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,00M.

История цен Paimon Stripe SPV Token (STRP) в USD

За сегодня изменение цены Paimon Stripe SPV Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Paimon Stripe SPV Token на USD составило $ +0,0579063030.
За последние 60 дней изменение цены Paimon Stripe SPV Token на USD составило $ -0,1430530740.
За последние 90 дней изменение цены Paimon Stripe SPV Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0,0579063030+0,13%
60 дней$ -0,1430530740-0,31%
90 дней$ 0--

Что такое Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Paimon Stripe SPV Token (USD)

Сколько будет стоить Paimon Stripe SPV Token (STRP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Paimon Stripe SPV Token (STRP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Paimon Stripe SPV Token.

Проверьте прогноз цены Paimon Stripe SPV Token!

STRP на местную валюту

Токеномика Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Понимание токеномики Paimon Stripe SPV Token (STRP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STRP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Сколько стоит Paimon Stripe SPV Token (STRP) на сегодня?
Актуальная цена STRP в USD – 45,13 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STRP в USD?
Текущая цена STRP в USD составляет $ 45,13. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Paimon Stripe SPV Token?
Рыночная капитализация STRP составляет $ 1,00M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STRP?
Циркулирующее предложение STRP составляет 22,22K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STRP?
STRP достиг максимальной цены (ATH) в 45,55 USD.
Какова была минимальная цена STRP за все время (ATL)?
STRP достиг минимальной цены (ATL) в 44,89 USD.
Каков объем торгов STRP?
Объем торгов за последние 24 часа для STRP составляет -- USD.
Вырастет ли STRP в цене в этом году?
STRP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STRP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:02:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.