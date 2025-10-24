Что такое OX Labs (OXLABS)

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy. OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник OX Labs (OXLABS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены OX Labs (USD)

Сколько будет стоить OX Labs (OXLABS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OX Labs (OXLABS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OX Labs.

Проверьте прогноз цены OX Labs!

OXLABS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика OX Labs (OXLABS)

Понимание токеномики OX Labs (OXLABS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OXLABS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OX Labs (OXLABS) Сколько стоит OX Labs (OXLABS) на сегодня? Актуальная цена OXLABS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OXLABS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OXLABS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация OX Labs? Рыночная капитализация OXLABS составляет $ 8,29K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OXLABS? Циркулирующее предложение OXLABS составляет 946,48M USD . Какова была максимальная цена (ATH) OXLABS? OXLABS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена OXLABS за все время (ATL)? OXLABS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов OXLABS? Объем торгов за последние 24 часа для OXLABS составляет -- USD . Вырастет ли OXLABS в цене в этом году? OXLABS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OXLABS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии OX Labs (OXLABS)