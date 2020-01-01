Токеномика Opus (OPUS)

Токеномика Opus (OPUS)

Откройте для себя ключевую информацию о Opus (OPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Opus (OPUS)

Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

Официальный сайт:
https://opusgenesis.ai

Токеномика и анализ цен Opus (OPUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Opus (OPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,94M
$ 2,94M$ 2,94M
Общее предложение:
$ 999,92M
$ 999,92M$ 999,92M
Оборотное предложение:
$ 999,92M
$ 999,92M$ 999,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,94M
$ 2,94M$ 2,94M
Исторический максимум:
$ 0,084014
$ 0,084014$ 0,084014
Исторический минимум:
$ 0,00199473
$ 0,00199473$ 0,00199473
Текущая цена:
$ 0,00293834
$ 0,00293834$ 0,00293834

Токеномика Opus (OPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Opus (OPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OPUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OPUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPUS, изучите текущую цену OPUS!

Прогноз цены OPUS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.