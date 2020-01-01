Токеномика Opus (OPUS) Откройте для себя ключевую информацию о Opus (OPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Opus (OPUS) Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled. Официальный сайт: https://opusgenesis.ai Купить OPUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Opus (OPUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Opus (OPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Исторический максимум: $ 0,084014 $ 0,084014 $ 0,084014 Исторический минимум: $ 0,00199473 $ 0,00199473 $ 0,00199473 Текущая цена: $ 0,00293834 $ 0,00293834 $ 0,00293834 Узнайте больше о цене Opus (OPUS)

Токеномика Opus (OPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Opus (OPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPUS, изучите текущую цену OPUS!

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