Токеномика OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Откройте для себя ключевую информацию о OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Официальный сайт: https://onopen.xyz/ Купить OPN сейчас!

Токеномика и анализ цен OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Общее предложение: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Оборотное предложение: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Исторический максимум: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00015129 $ 0.00015129 $ 0.00015129 Узнайте больше о цене OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

Токеномика OPEN Ticketing Ecosystem (OPN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPN, изучите текущую цену OPN!

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