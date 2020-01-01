Токеномика OnlyUp Token (ONLYUP) Откройте для себя ключевую информацию о OnlyUp Token (ONLYUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OnlyUp Token (ONLYUP) OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards. Официальный сайт: https://onlyup.meme/ Whitepaper: https://docs.onlyup.meme/ Купить ONLYUP сейчас!

Токеномика и анализ цен OnlyUp Token (ONLYUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OnlyUp Token (ONLYUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 393,24 $ 393,24 $ 393,24 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 67,18M $ 67,18M $ 67,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,85K $ 5,85K $ 5,85K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OnlyUp Token (ONLYUP)

Токеномика OnlyUp Token (ONLYUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OnlyUp Token (ONLYUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONLYUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONLYUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONLYUP, изучите текущую цену ONLYUP!

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