Токеномика OmniMinds (OMNIS) Откройте для себя ключевую информацию о OmniMinds (OMNIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OmniMinds (OMNIS) OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions Официальный сайт: https://omniminds.ai/ Купить OMNIS сейчас!

Токеномика и анализ цен OmniMinds (OMNIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OmniMinds (OMNIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 661,44K $ 661,44K $ 661,44K Общее предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Оборотное предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 661,44K $ 661,44K $ 661,44K Исторический максимум: $ 0,00103322 $ 0,00103322 $ 0,00103322 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00066156 $ 0,00066156 $ 0,00066156 Узнайте больше о цене OmniMinds (OMNIS)

Токеномика OmniMinds (OMNIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OmniMinds (OMNIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMNIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMNIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMNIS, изучите текущую цену OMNIS!

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