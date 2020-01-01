Токеномика OKANE (OKANE) Откройте для себя ключевую информацию о OKANE (OKANE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OKANE (OKANE) Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Официальный сайт: http://okanesol.com/ Купить OKANE сейчас!

Токеномика и анализ цен OKANE (OKANE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OKANE (OKANE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,48K $ 17,48K $ 17,48K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,48K $ 17,48K $ 17,48K Исторический максимум: $ 0,02878866 $ 0,02878866 $ 0,02878866 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017582 $ 0,00017582 $ 0,00017582 Узнайте больше о цене OKANE (OKANE)

Токеномика OKANE (OKANE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OKANE (OKANE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OKANE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OKANE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OKANE, изучите текущую цену OKANE!

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