Токеномика OKANE (OKANE)

Токеномика OKANE (OKANE)

Откройте для себя ключевую информацию о OKANE (OKANE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OKANE (OKANE)

Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails!

Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious.

Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy.

Официальный сайт:
http://okanesol.com/

Токеномика и анализ цен OKANE (OKANE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OKANE (OKANE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,48K
$ 17,48K$ 17,48K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,48K
$ 17,48K$ 17,48K
Исторический максимум:
$ 0,02878866
$ 0,02878866$ 0,02878866
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00017582
$ 0,00017582$ 0,00017582

Токеномика OKANE (OKANE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OKANE (OKANE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OKANE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OKANE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OKANE, изучите текущую цену OKANE!

Прогноз цены OKANE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.