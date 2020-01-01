Токеномика OAX (OAX) Откройте для себя ключевую информацию о OAX (OAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OAX (OAX) OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection. Официальный сайт: https://www.oax.org/ Whitepaper: https://www.openanx.org/assets/openANX_White_Paper_Released_Final_ENU_V2.0.pdf Купить OAX сейчас!

Токеномика и анализ цен OAX (OAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OAX (OAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 860,45K $ 860,45K $ 860,45K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 55,79M $ 55,79M $ 55,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Исторический максимум: $ 2,34 $ 2,34 $ 2,34 Исторический минимум: $ 0,00953392 $ 0,00953392 $ 0,00953392 Текущая цена: $ 0,01545172 $ 0,01545172 $ 0,01545172 Узнайте больше о цене OAX (OAX)

Токеномика OAX (OAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OAX (OAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OAX, изучите текущую цену OAX!

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