Токеномика OAX (OAX)

Токеномика OAX (OAX)

Откройте для себя ключевую информацию о OAX (OAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

Официальный сайт:
https://www.oax.org/
Whitepaper:
https://www.openanx.org/assets/openANX_White_Paper_Released_Final_ENU_V2.0.pdf

Токеномика и анализ цен OAX (OAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OAX (OAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 860,45K
$ 860,45K$ 860,45K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 55,79M
$ 55,79M$ 55,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,54M
$ 1,54M$ 1,54M
Исторический максимум:
$ 2,34
$ 2,34$ 2,34
Исторический минимум:
$ 0,00953392
$ 0,00953392$ 0,00953392
Текущая цена:
$ 0,01545172
$ 0,01545172$ 0,01545172

Токеномика OAX (OAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OAX (OAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OAX, изучите текущую цену OAX!

Прогноз цены OAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.