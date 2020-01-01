Токеномика Nyx by Virtuals (NYX) Откройте для себя ключевую информацию о Nyx by Virtuals (NYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nyx by Virtuals (NYX) Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price. Официальный сайт: https://www.heynyx.xyz/ Купить NYX сейчас!

Токеномика и анализ цен Nyx by Virtuals (NYX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nyx by Virtuals (NYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,99K $ 25,99K $ 25,99K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,99K $ 25,99K $ 25,99K Исторический максимум: $ 0,0144835 $ 0,0144835 $ 0,0144835 Исторический минимум: $ 0,00000922 $ 0,00000922 $ 0,00000922 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nyx by Virtuals (NYX)

Токеномика Nyx by Virtuals (NYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nyx by Virtuals (NYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYX, изучите текущую цену NYX!

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