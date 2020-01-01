Токеномика Novem Pro (NVM) Откройте для себя ключевую информацию о Novem Pro (NVM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Novem Pro (NVM) The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value. Официальный сайт: https://novemgold.com Купить NVM сейчас!

Токеномика и анализ цен Novem Pro (NVM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Novem Pro (NVM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,67M $ 60,67M $ 60,67M Исторический максимум: $ 0,973843 $ 0,973843 $ 0,973843 Исторический минимум: $ 0,01890379 $ 0,01890379 $ 0,01890379 Текущая цена: $ 0,404486 $ 0,404486 $ 0,404486 Узнайте больше о цене Novem Pro (NVM)

Токеномика Novem Pro (NVM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Novem Pro (NVM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NVM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NVM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVM, изучите текущую цену NVM!

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