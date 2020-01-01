Токеномика nounspace ($SPACE) Откройте для себя ключевую информацию о nounspace ($SPACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о nounspace ($SPACE) nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20). Официальный сайт: https://nounspace.com Купить $SPACE сейчас!

Токеномика и анализ цен nounspace ($SPACE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене nounspace ($SPACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 438,83K $ 438,83K $ 438,83K Общее предложение: $ 101,12M $ 101,12M $ 101,12M Оборотное предложение: $ 101,12M $ 101,12M $ 101,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 438,83K $ 438,83K $ 438,83K Исторический максимум: $ 0,0445513 $ 0,0445513 $ 0,0445513 Исторический минимум: $ 0,00337239 $ 0,00337239 $ 0,00337239 Текущая цена: $ 0,00434299 $ 0,00434299 $ 0,00434299 Узнайте больше о цене nounspace ($SPACE)

Токеномика nounspace ($SPACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики nounspace ($SPACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SPACE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SPACE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SPACE, изучите текущую цену $SPACE!

Прогноз цены $SPACE Хотите узнать, куда может двигаться $SPACE? Наша страница прогноза цены $SPACE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $SPACE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!