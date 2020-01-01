Токеномика nounspace ($SPACE)

Токеномика nounspace ($SPACE)

Откройте для себя ключевую информацию о nounspace ($SPACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о nounspace ($SPACE)

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

Официальный сайт:
https://nounspace.com

Токеномика и анализ цен nounspace ($SPACE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене nounspace ($SPACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 438,83K
$ 438,83K$ 438,83K
Общее предложение:
$ 101,12M
$ 101,12M$ 101,12M
Оборотное предложение:
$ 101,12M
$ 101,12M$ 101,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 438,83K
$ 438,83K$ 438,83K
Исторический максимум:
$ 0,0445513
$ 0,0445513$ 0,0445513
Исторический минимум:
$ 0,00337239
$ 0,00337239$ 0,00337239
Текущая цена:
$ 0,00434299
$ 0,00434299$ 0,00434299

Токеномика nounspace ($SPACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики nounspace ($SPACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $SPACE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $SPACE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SPACE, изучите текущую цену $SPACE!

Прогноз цены $SPACE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.