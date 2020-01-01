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Токеномика и анализ цен Nose Candy (COCAINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nose Candy (COCAINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,84K $ 21,84K $ 21,84K Общее предложение: $ 6,97B $ 6,97B $ 6,97B Оборотное предложение: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,38K $ 25,38K $ 25,38K Исторический максимум: $ 0,00093117 $ 0,00093117 $ 0,00093117 Исторический минимум: $ 0,0000028 $ 0,0000028 $ 0,0000028 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nose Candy (COCAINE)

Токеномика Nose Candy (COCAINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nose Candy (COCAINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COCAINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COCAINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCAINE, изучите текущую цену COCAINE!

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