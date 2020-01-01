Токеномика Nord Finance (NORD) Откройте для себя ключевую информацию о Nord Finance (NORD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nord Finance (NORD) Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Официальный сайт: https://nordfinance.io/ Купить NORD сейчас!

Токеномика и анализ цен Nord Finance (NORD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nord Finance (NORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,40K $ 48,40K $ 48,40K Общее предложение: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Оборотное предложение: $ 7,39M $ 7,39M $ 7,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,56K $ 59,56K $ 59,56K Исторический максимум: $ 18,99 $ 18,99 $ 18,99 Исторический минимум: $ 0,00325074 $ 0,00325074 $ 0,00325074 Текущая цена: $ 0,00654478 $ 0,00654478 $ 0,00654478 Узнайте больше о цене Nord Finance (NORD)

Токеномика Nord Finance (NORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nord Finance (NORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NORD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NORD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NORD, изучите текущую цену NORD!

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