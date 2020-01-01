Токеномика No1 tiktok cat (PUFF) Откройте для себя ключевую информацию о No1 tiktok cat (PUFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о No1 tiktok cat (PUFF) Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳 Официальный сайт: https://www.littlepuffsol.com/ Купить PUFF сейчас!

Токеномика и анализ цен No1 tiktok cat (PUFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене No1 tiktok cat (PUFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,43K $ 34,43K $ 34,43K Общее предложение: $ 998,72M $ 998,72M $ 998,72M Оборотное предложение: $ 998,72M $ 998,72M $ 998,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,43K $ 34,43K $ 34,43K Исторический максимум: $ 0,00547776 $ 0,00547776 $ 0,00547776 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене No1 tiktok cat (PUFF)

Токеномика No1 tiktok cat (PUFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики No1 tiktok cat (PUFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFF, изучите текущую цену PUFF!

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