Токеномика Nile (NILE) Откройте для себя ключевую информацию о Nile (NILE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Nile (NILE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nile (NILE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,18M $ 3,18M $ 3,18M Общее предложение: $ 15,03M $ 15,03M $ 15,03M Оборотное предложение: $ 4,50M $ 4,50M $ 4,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,61M $ 10,61M $ 10,61M Исторический максимум: $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 Исторический минимум: $ 0,098307 $ 0,098307 $ 0,098307 Текущая цена: $ 0,695212 $ 0,695212 $ 0,695212 Узнайте больше о цене Nile (NILE)

Токеномика Nile (NILE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nile (NILE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NILE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NILE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NILE, изучите текущую цену NILE!

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