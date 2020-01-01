Токеномика Neuralis AI (NEURAI) Откройте для себя ключевую информацию о Neuralis AI (NEURAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neuralis AI (NEURAI) Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities Advanced Customization: Train Your AI Agents

Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents

AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents Официальный сайт: https://neuralisai.io Whitepaper: https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0 Купить NEURAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Neuralis AI (NEURAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neuralis AI (NEURAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,61K $ 10,61K $ 10,61K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,61K $ 10,61K $ 10,61K Исторический максимум: $ 0,170775 $ 0,170775 $ 0,170775 Исторический минимум: $ 0,00946734 $ 0,00946734 $ 0,00946734 Текущая цена: $ 0,0106114 $ 0,0106114 $ 0,0106114 Узнайте больше о цене Neuralis AI (NEURAI)

Токеномика Neuralis AI (NEURAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neuralis AI (NEURAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEURAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEURAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEURAI, изучите текущую цену NEURAI!

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