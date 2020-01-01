Токеномика Neuralis AI (NEURAI)

Токеномика Neuralis AI (NEURAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Neuralis AI (NEURAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Neuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.

Key Functionalities

  • Advanced Customization: Train Your AI Agents
  • Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
  • AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Официальный сайт:
https://neuralisai.io
Whitepaper:
https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0

Токеномика и анализ цен Neuralis AI (NEURAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neuralis AI (NEURAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,61K
$ 10,61K$ 10,61K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,61K
$ 10,61K$ 10,61K
Исторический максимум:
$ 0,170775
$ 0,170775$ 0,170775
Исторический минимум:
$ 0,00946734
$ 0,00946734$ 0,00946734
Текущая цена:
$ 0,0106114
$ 0,0106114$ 0,0106114

Токеномика Neuralis AI (NEURAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Neuralis AI (NEURAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEURAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEURAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEURAI, изучите текущую цену NEURAI!

Прогноз цены NEURAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.