Текущая цена NETWORKCITIES сегодня составляет 0,00051414 USD. Следите за обновлениями цены CITIES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CITIES прямо сейчас на MEXC.

Цена NETWORKCITIES (CITIES)

Текущая цена 1 CITIES в USD:

$0,00051419
$0,00051419
+2,10%1D
График цены NETWORKCITIES (CITIES) в реальном времени
Информация о ценах NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00047796
$ 0,00047796
Мин 24Ч
$ 0,00053069
$ 0,00053069
Макс 24Ч

$ 0,00047796
$ 0,00047796

$ 0,00053069
$ 0,00053069

$ 0,00196208
$ 0,00196208

$ 0,00013011
$ 0,00013011

-3,11%

+2,12%

-8,53%

-8,53%

Текущая цена NETWORKCITIES (CITIES) составляет $0,00051414. За последние 24 часа CITIES торговался в диапазоне от $ 0,00047796 до $ 0,00053069, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CITIES за все время составляет $ 0,00196208, а минимальная – $ 0,00013011.

Что касается краткосрочной динамики, CITIES изменился на -3,11% за последний час, на +2,12% за 24 часа и на -8,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NETWORKCITIES (CITIES)

$ 513,37K
$ 513,37K

--
--

$ 513,37K
$ 513,37K

999,95M
999,95M

999 953 262,5074646
999 953 262,5074646

Текущая рыночная капитализация NETWORKCITIES составляет $ 513,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CITIES составляет 999,95M, а общее предложение – 999953262.5074646. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 513,37K.

История цен NETWORKCITIES (CITIES) в USD

За сегодня изменение цены NETWORKCITIES на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены NETWORKCITIES на USD составило $ +0,0007845468.
За последние 60 дней изменение цены NETWORKCITIES на USD составило $ +0,0005329354.
За последние 90 дней изменение цены NETWORKCITIES на USD составило $ +0,00037014120675301872.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,12%
30 дней$ +0,0007845468+152,59%
60 дней$ +0,0005329354+103,66%
90 дней$ +0,00037014120675301872+257,04%

Что такое NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник NETWORKCITIES (CITIES)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены NETWORKCITIES (USD)

Сколько будет стоить NETWORKCITIES (CITIES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NETWORKCITIES (CITIES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NETWORKCITIES.

Проверьте прогноз цены NETWORKCITIES!

CITIES на местную валюту

Токеномика NETWORKCITIES (CITIES)

Понимание токеномики NETWORKCITIES (CITIES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CITIES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NETWORKCITIES (CITIES)

Сколько стоит NETWORKCITIES (CITIES) на сегодня?
Актуальная цена CITIES в USD – 0,00051414 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CITIES в USD?
Текущая цена CITIES в USD составляет $ 0,00051414. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NETWORKCITIES?
Рыночная капитализация CITIES составляет $ 513,37K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CITIES?
Циркулирующее предложение CITIES составляет 999,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CITIES?
CITIES достиг максимальной цены (ATH) в 0,00196208 USD.
Какова была минимальная цена CITIES за все время (ATL)?
CITIES достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013011 USD.
Каков объем торгов CITIES?
Объем торгов за последние 24 часа для CITIES составляет -- USD.
Вырастет ли CITIES в цене в этом году?
CITIES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CITIES для более подробного анализа.
