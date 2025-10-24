Что такое NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game. The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis. BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic. TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases. GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities' yields. Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

Источник NETWORKCITIES (CITIES) Официальный веб-сайт

Прогноз цены NETWORKCITIES (USD)

CITIES на местную валюту

Токеномика NETWORKCITIES (CITIES)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NETWORKCITIES (CITIES) Сколько стоит NETWORKCITIES (CITIES) на сегодня? Актуальная цена CITIES в USD – 0,00051414 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CITIES в USD? $ 0,00051414 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CITIES в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NETWORKCITIES? Рыночная капитализация CITIES составляет $ 513,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CITIES? Циркулирующее предложение CITIES составляет 999,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CITIES? CITIES достиг максимальной цены (ATH) в 0,00196208 USD . Какова была минимальная цена CITIES за все время (ATL)? CITIES достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013011 USD . Каков объем торгов CITIES? Объем торгов за последние 24 часа для CITIES составляет -- USD . Вырастет ли CITIES в цене в этом году? CITIES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CITIES для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии NETWORKCITIES (CITIES)