Токеномика NetherFi (NFI) Откройте для себя ключевую информацию о NetherFi (NFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен NetherFi (NFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NetherFi (NFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,73K $ 35,73K $ 35,73K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 270,57M $ 270,57M $ 270,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,82K $ 52,82K $ 52,82K Исторический максимум: $ 0,091814 $ 0,091814 $ 0,091814 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013205 $ 0,00013205 $ 0,00013205 Узнайте больше о цене NetherFi (NFI)

Токеномика NetherFi (NFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NetherFi (NFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFI, изучите текущую цену NFI!

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