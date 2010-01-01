Токеномика Mute (MUTE) Откройте для себя ключевую информацию о Mute (MUTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Mute (MUTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mute (MUTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 654,39K $ 654,39K $ 654,39K Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 654,39K $ 654,39K $ 654,39K Исторический максимум: $ 3,14 $ 3,14 $ 3,14 Исторический минимум: $ 0,01052868 $ 0,01052868 $ 0,01052868 Текущая цена: $ 0,01633584 $ 0,01633584 $ 0,01633584 Узнайте больше о цене Mute (MUTE)

Токеномика Mute (MUTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mute (MUTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUTE, изучите текущую цену MUTE!

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