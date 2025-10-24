Текущая цена Monkey The Picasso сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MONKEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MONKEY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Monkey The Picasso сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MONKEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MONKEY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Monkey The Picasso

Цена Monkey The Picasso (MONKEY)

Не в листинге

Текущая цена 1 MONKEY в USD:

--
----
+2,20%1D
mexc
USD
График цены Monkey The Picasso (MONKEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:57:54 (UTC+8)

Информация о ценах Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0055935
$ 0,0055935$ 0,0055935

$ 0
$ 0$ 0

+0,45%

+2,23%

-20,58%

-20,58%

Текущая цена Monkey The Picasso (MONKEY) составляет --. За последние 24 часа MONKEY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MONKEY за все время составляет $ 0,0055935, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MONKEY изменился на +0,45% за последний час, на +2,23% за 24 часа и на -20,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 21,61K
$ 21,61K$ 21,61K

--
----

$ 22,30K
$ 22,30K$ 22,30K

949,82M
949,82M 949,82M

979 726 066,914542
979 726 066,914542 979 726 066,914542

Текущая рыночная капитализация Monkey The Picasso составляет $ 21,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MONKEY составляет 949,82M, а общее предложение – 979726066.914542. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,30K.

История цен Monkey The Picasso (MONKEY) в USD

За сегодня изменение цены Monkey The Picasso на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Monkey The Picasso на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Monkey The Picasso на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Monkey The Picasso на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,23%
30 дней$ 0-97,74%
60 дней$ 0-99,46%
90 дней$ 0--

Что такое Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Monkey The Picasso (MONKEY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Monkey The Picasso (USD)

Сколько будет стоить Monkey The Picasso (MONKEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Monkey The Picasso (MONKEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Monkey The Picasso.

Проверьте прогноз цены Monkey The Picasso!

MONKEY на местную валюту

Токеномика Monkey The Picasso (MONKEY)

Понимание токеномики Monkey The Picasso (MONKEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MONKEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Monkey The Picasso (MONKEY)

Сколько стоит Monkey The Picasso (MONKEY) на сегодня?
Актуальная цена MONKEY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MONKEY в USD?
Текущая цена MONKEY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Monkey The Picasso?
Рыночная капитализация MONKEY составляет $ 21,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MONKEY?
Циркулирующее предложение MONKEY составляет 949,82M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MONKEY?
MONKEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0055935 USD.
Какова была минимальная цена MONKEY за все время (ATL)?
MONKEY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MONKEY?
Объем торгов за последние 24 часа для MONKEY составляет -- USD.
Вырастет ли MONKEY в цене в этом году?
MONKEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MONKEY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:57:54 (UTC+8)

