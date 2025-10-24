Что такое Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey's artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

Источник Monkey The Picasso (MONKEY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Monkey The Picasso (USD)

Сколько будет стоить Monkey The Picasso (MONKEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Monkey The Picasso (MONKEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Monkey The Picasso.

MONKEY на местную валюту

Токеномика Monkey The Picasso (MONKEY)

Понимание токеномики Monkey The Picasso (MONKEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MONKEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Monkey The Picasso (MONKEY) Сколько стоит Monkey The Picasso (MONKEY) на сегодня? Актуальная цена MONKEY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MONKEY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MONKEY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Monkey The Picasso? Рыночная капитализация MONKEY составляет $ 21,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MONKEY? Циркулирующее предложение MONKEY составляет 949,82M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MONKEY? MONKEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0055935 USD . Какова была минимальная цена MONKEY за все время (ATL)? MONKEY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MONKEY? Объем торгов за последние 24 часа для MONKEY составляет -- USD . Вырастет ли MONKEY в цене в этом году? MONKEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MONKEY для более подробного анализа.

