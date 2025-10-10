Токеномика Monkey The Picasso (MONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Monkey The Picasso (MONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Monkey The Picasso (MONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monkey The Picasso (MONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,30K $ 189,30K $ 189,30K Общее предложение: $ 979,82M $ 979,82M $ 979,82M Оборотное предложение: $ 949,82M $ 949,82M $ 949,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 195,28K $ 195,28K $ 195,28K Исторический максимум: $ 0,0055935 $ 0,0055935 $ 0,0055935 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019919 $ 0,00019919 $ 0,00019919 Узнайте больше о цене Monkey The Picasso (MONKEY) Купить MONKEY сейчас!

Информация о Monkey The Picasso (MONKEY) $Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey's artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision Официальный сайт: https://monkeyonsol.xyz

Токеномика Monkey The Picasso (MONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monkey The Picasso (MONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

