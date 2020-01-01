Токеномика Miraya 7f (M7F) Откройте для себя ключевую информацию о Miraya 7f (M7F), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miraya 7f (M7F) Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Официальный сайт: https://www.miraya7f.com Whitepaper: https://docs.miraya7f.com Купить M7F сейчас!

Токеномика и анализ цен Miraya 7f (M7F) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miraya 7f (M7F), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,25K $ 18,25K $ 18,25K Общее предложение: $ 997,63M $ 997,63M $ 997,63M Оборотное предложение: $ 997,63M $ 997,63M $ 997,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,25K $ 18,25K $ 18,25K Исторический максимум: $ 0,00112931 $ 0,00112931 $ 0,00112931 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Miraya 7f (M7F)

Токеномика Miraya 7f (M7F): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miraya 7f (M7F) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов M7F, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов M7F. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой M7F, изучите текущую цену M7F!

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