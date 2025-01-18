Цена Miraya 7f (M7F)
Текущая цена Miraya 7f (M7F) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 142.80K USD. Цена M7F к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Miraya 7f:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 105.62K USD
- Изменение цены Miraya 7f в течение дня составляет -45.62%
- Оборотное предложение составляет 998.99M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене M7F к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах M7F.
За сегодня изменение цены Miraya 7f на USD составило $ -0.000116711636276823.
За последние 30 дней изменение цены Miraya 7f на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Miraya 7f на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Miraya 7f на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000116711636276823
|-45.62%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Miraya 7f: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.55%
-45.62%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 M7F к AUD
A$--
|1 M7F к GBP
￡--
|1 M7F к EUR
€--
|1 M7F к USD
$--
|1 M7F к MYR
RM--
|1 M7F к TRY
₺--
|1 M7F к JPY
¥--
|1 M7F к RUB
₽--
|1 M7F к INR
₹--
|1 M7F к IDR
Rp--
|1 M7F к PHP
₱--
|1 M7F к EGP
￡E.--
|1 M7F к BRL
R$--
|1 M7F к CAD
C$--
|1 M7F к BDT
৳--
|1 M7F к NGN
₦--
|1 M7F к UAH
₴--
|1 M7F к VES
Bs--
|1 M7F к PKR
Rs--
|1 M7F к KZT
₸--
|1 M7F к THB
฿--
|1 M7F к TWD
NT$--
|1 M7F к CHF
Fr--
|1 M7F к HKD
HK$--
|1 M7F к MAD
.د.م--