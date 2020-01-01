Токеномика Miracle Play (MPT)

Токеномика Miracle Play (MPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Miracle Play (MPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Miracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play

Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

Официальный сайт:
https://miracleplay.gg/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y

Токеномика и анализ цен Miracle Play (MPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miracle Play (MPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,02M
$ 14,02M$ 14,02M
Общее предложение:
$ 1,04B
$ 1,04B$ 1,04B
Оборотное предложение:
$ 852,82M
$ 852,82M$ 852,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,17M
$ 17,17M$ 17,17M
Исторический максимум:
$ 0,136579
$ 0,136579$ 0,136579
Исторический минимум:
$ 0,00798566
$ 0,00798566$ 0,00798566
Текущая цена:
$ 0,0164388
$ 0,0164388$ 0,0164388

Токеномика Miracle Play (MPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Miracle Play (MPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPT, изучите текущую цену MPT!

Прогноз цены MPT

Хотите узнать, куда может двигаться MPT? Наша страница прогноза цены MPT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.