Токеномика Miracle Play (MPT) Откройте для себя ключевую информацию о Miracle Play (MPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miracle Play (MPT) Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Официальный сайт: https://miracleplay.gg/ Whitepaper: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Купить MPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Miracle Play (MPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miracle Play (MPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,02M $ 14,02M $ 14,02M Общее предложение: $ 1,04B $ 1,04B $ 1,04B Оборотное предложение: $ 852,82M $ 852,82M $ 852,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,17M $ 17,17M $ 17,17M Исторический максимум: $ 0,136579 $ 0,136579 $ 0,136579 Исторический минимум: $ 0,00798566 $ 0,00798566 $ 0,00798566 Текущая цена: $ 0,0164388 $ 0,0164388 $ 0,0164388 Узнайте больше о цене Miracle Play (MPT)

Токеномика Miracle Play (MPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miracle Play (MPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPT, изучите текущую цену MPT!

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