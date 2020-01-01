Токеномика Minu (MINU) Откройте для себя ключевую информацию о Minu (MINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minu (MINU) What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards. Официальный сайт: https://www.minucoin.com/ Whitepaper: https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf Купить MINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Minu (MINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minu (MINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,94K $ 52,94K $ 52,94K Общее предложение: $ 3,79T $ 3,79T $ 3,79T Оборотное предложение: $ 3,79T $ 3,79T $ 3,79T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,94K $ 52,94K $ 52,94K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Minu (MINU)

Токеномика Minu (MINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minu (MINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINU, изучите текущую цену MINU!

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