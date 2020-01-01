Токеномика Minu (MINU)

Токеномика Minu (MINU)

Откройте для себя ключевую информацию о Minu (MINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Minu (MINU)

What is Minu(MINU)?

Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards.

Официальный сайт:
https://www.minucoin.com/
Whitepaper:
https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Minu (MINU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minu (MINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,94K
$ 52,94K$ 52,94K
Общее предложение:
$ 3,79T
$ 3,79T$ 3,79T
Оборотное предложение:
$ 3,79T
$ 3,79T$ 3,79T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,94K
$ 52,94K$ 52,94K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Minu (MINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Minu (MINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MINU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MINU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINU, изучите текущую цену MINU!

Прогноз цены MINU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.