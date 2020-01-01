Токеномика Minty Girl (MINTYGIRL) Откройте для себя ключевую информацию о Minty Girl (MINTYGIRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minty Girl (MINTYGIRL) This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) Официальный сайт: https://www.mintygirl.fun/ Купить MINTYGIRL сейчас!

Токеномика и анализ цен Minty Girl (MINTYGIRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minty Girl (MINTYGIRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,98K $ 7,98K $ 7,98K Общее предложение: $ 993,52M $ 993,52M $ 993,52M Оборотное предложение: $ 964,23M $ 964,23M $ 964,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,22K $ 8,22K $ 8,22K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Minty Girl (MINTYGIRL)

Токеномика Minty Girl (MINTYGIRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minty Girl (MINTYGIRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINTYGIRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINTYGIRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINTYGIRL, изучите текущую цену MINTYGIRL!

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