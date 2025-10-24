Что такое Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase. Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum's consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem. The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent. Mint Blockchain's Vision & Mission: Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

Источник Mint Blockchain (MINT) Whitepaper Официальный веб-сайт

MINT на местную валюту

Токеномика Mint Blockchain (MINT)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mint Blockchain (MINT) Сколько стоит Mint Blockchain (MINT) на сегодня? Актуальная цена MINT в USD – 0,00258627 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MINT в USD? $ 0,00258627 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MINT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mint Blockchain? Рыночная капитализация MINT составляет $ 506,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MINT? Циркулирующее предложение MINT составляет 195,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MINT? MINT достиг максимальной цены (ATH) в 0,079854 USD . Какова была минимальная цена MINT за все время (ATL)? MINT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00144984 USD . Каков объем торгов MINT? Объем торгов за последние 24 часа для MINT составляет -- USD . Вырастет ли MINT в цене в этом году? MINT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MINT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Mint Blockchain (MINT)