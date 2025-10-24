Текущая цена Mint Blockchain сегодня составляет 0,00258627 USD. Следите за обновлениями цены MINT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MINT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mint Blockchain сегодня составляет 0,00258627 USD. Следите за обновлениями цены MINT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MINT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Mint Blockchain

Цена Mint Blockchain (MINT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MINT в USD:

$0,00258719
+4,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mint Blockchain (MINT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:49 (UTC+8)

Информация о ценах Mint Blockchain (MINT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00245509
Мин 24Ч
$ 0,00271997
Макс 24Ч

$ 0,00245509
$ 0,00271997
$ 0,079854
$ 0,00144984
+0,16%

+4,39%

-1,30%

-1,30%

Текущая цена Mint Blockchain (MINT) составляет $0,00258627. За последние 24 часа MINT торговался в диапазоне от $ 0,00245509 до $ 0,00271997, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MINT за все время составляет $ 0,079854, а минимальная – $ 0,00144984.

Что касается краткосрочной динамики, MINT изменился на +0,16% за последний час, на +4,39% за 24 часа и на -1,30% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mint Blockchain (MINT)

$ 506,96K
--
$ 2,59M
195,95M
999 999 999,5153956
Текущая рыночная капитализация Mint Blockchain составляет $ 506,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MINT составляет 195,95M, а общее предложение – 999999999.5153956. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,59M.

История цен Mint Blockchain (MINT) в USD

За сегодня изменение цены Mint Blockchain на USD составило $ +0,00010866.
За последние 30 дней изменение цены Mint Blockchain на USD составило $ -0,0006125559.
За последние 60 дней изменение цены Mint Blockchain на USD составило $ -0,0011300448.
За последние 90 дней изменение цены Mint Blockchain на USD составило $ -0,008712052493798122.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00010866+4,39%
30 дней$ -0,0006125559-23,68%
60 дней$ -0,0011300448-43,69%
90 дней$ -0,008712052493798122-77,10%

Что такое Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Mint Blockchain (MINT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mint Blockchain (USD)

Сколько будет стоить Mint Blockchain (MINT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mint Blockchain (MINT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mint Blockchain.

Проверьте прогноз цены Mint Blockchain!

MINT на местную валюту

Токеномика Mint Blockchain (MINT)

Понимание токеномики Mint Blockchain (MINT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MINT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mint Blockchain (MINT)

Сколько стоит Mint Blockchain (MINT) на сегодня?
Актуальная цена MINT в USD – 0,00258627 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MINT в USD?
Текущая цена MINT в USD составляет $ 0,00258627. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mint Blockchain?
Рыночная капитализация MINT составляет $ 506,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MINT?
Циркулирующее предложение MINT составляет 195,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MINT?
MINT достиг максимальной цены (ATH) в 0,079854 USD.
Какова была минимальная цена MINT за все время (ATL)?
MINT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00144984 USD.
Каков объем торгов MINT?
Объем торгов за последние 24 часа для MINT составляет -- USD.
Вырастет ли MINT в цене в этом году?
MINT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MINT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Mint Blockchain (MINT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.