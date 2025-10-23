Текущая цена Midas The Minotaur сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MIDAS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MIDAS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Midas The Minotaur сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MIDAS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MIDAS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MIDAS

Информация о цене MIDAS

Whitepaper MIDAS

Официальный сайт MIDAS

Токеномика MIDAS

Прогноз цен MIDAS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Midas The Minotaur

Цена Midas The Minotaur (MIDAS)

Не в листинге

Текущая цена 1 MIDAS в USD:

$0,00050123
$0,00050123$0,00050123
+5,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Midas The Minotaur (MIDAS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:53:54 (UTC+8)

Информация о ценах Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,24%

+5,83%

-25,34%

-25,34%

Текущая цена Midas The Minotaur (MIDAS) составляет --. За последние 24 часа MIDAS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MIDAS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MIDAS изменился на +1,24% за последний час, на +5,83% за 24 часа и на -25,34% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Midas The Minotaur (MIDAS)

$ 4,47M
$ 4,47M$ 4,47M

--
----

$ 4,47M
$ 4,47M$ 4,47M

8,89B
8,89B 8,89B

8 888 888 888,0
8 888 888 888,0 8 888 888 888,0

Текущая рыночная капитализация Midas The Minotaur составляет $ 4,47M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIDAS составляет 8,89B, а общее предложение – 8888888888.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,47M.

История цен Midas The Minotaur (MIDAS) в USD

За сегодня изменение цены Midas The Minotaur на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Midas The Minotaur на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Midas The Minotaur на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas The Minotaur на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,83%
30 дней$ 0+52,05%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Midas The Minotaur (MIDAS)

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Midas The Minotaur (MIDAS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Midas The Minotaur (USD)

Сколько будет стоить Midas The Minotaur (MIDAS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Midas The Minotaur (MIDAS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Midas The Minotaur.

Проверьте прогноз цены Midas The Minotaur!

MIDAS на местную валюту

Токеномика Midas The Minotaur (MIDAS)

Понимание токеномики Midas The Minotaur (MIDAS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MIDAS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Midas The Minotaur (MIDAS)

Сколько стоит Midas The Minotaur (MIDAS) на сегодня?
Актуальная цена MIDAS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MIDAS в USD?
Текущая цена MIDAS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Midas The Minotaur?
Рыночная капитализация MIDAS составляет $ 4,47M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MIDAS?
Циркулирующее предложение MIDAS составляет 8,89B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MIDAS?
MIDAS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MIDAS за все время (ATL)?
MIDAS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MIDAS?
Объем торгов за последние 24 часа для MIDAS составляет -- USD.
Вырастет ли MIDAS в цене в этом году?
MIDAS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MIDAS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:53:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Midas The Minotaur (MIDAS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.