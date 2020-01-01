Токеномика MetaWorldMemes (MWM)

Токеномика MetaWorldMemes (MWM)

Откройте для себя ключевую информацию о MetaWorldMemes (MWM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MetaWorldMemes (MWM)

Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space.

Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.

Официальный сайт:
https://mwmemes.com/

Токеномика и анализ цен MetaWorldMemes (MWM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaWorldMemes (MWM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,30K
$ 9,30K$ 9,30K
Общее предложение:
$ 996,56M
$ 996,56M$ 996,56M
Оборотное предложение:
$ 996,56M
$ 996,56M$ 996,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,30K
$ 9,30K$ 9,30K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MetaWorldMemes (MWM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MetaWorldMemes (MWM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MWM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MWM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MWM, изучите текущую цену MWM!

Прогноз цены MWM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.