Токеномика Merge Token (MERGE)

Токеномика Merge Token (MERGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Merge Token (MERGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Merge Token (MERGE)

Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors.

Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community.

Официальный сайт:
https://mergepals.io

Токеномика и анализ цен Merge Token (MERGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merge Token (MERGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 77,31K
$ 77,31K$ 77,31K
Общее предложение:
$ 1,94B
$ 1,94B$ 1,94B
Оборотное предложение:
$ 1,14B
$ 1,14B$ 1,14B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 132,34K
$ 132,34K$ 132,34K
Исторический максимум:
$ 0,00124051
$ 0,00124051$ 0,00124051
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Merge Token (MERGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Merge Token (MERGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MERGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MERGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MERGE, изучите текущую цену MERGE!

Прогноз цены MERGE

Хотите узнать, куда может двигаться MERGE? Наша страница прогноза цены MERGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.