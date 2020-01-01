Токеномика Mercurial (MER) Откройте для себя ключевую информацию о Mercurial (MER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mercurial (MER) Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives

Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases. Официальный сайт: https://www.mercurial.finance/ Купить MER сейчас!

Токеномика и анализ цен Mercurial (MER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mercurial (MER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,27K $ 85,27K $ 85,27K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 563,02M $ 563,02M $ 563,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 151,44K $ 151,44K $ 151,44K Исторический максимум: $ 1,9 $ 1,9 $ 1,9 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015146 $ 0,00015146 $ 0,00015146 Узнайте больше о цене Mercurial (MER)

Токеномика Mercurial (MER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mercurial (MER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MER, изучите текущую цену MER!

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