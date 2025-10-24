Что такое MeowIstanbul (MEOW)

MeowIstanbul is a meme coin project built on Solana, designed to support real-world impact through Web3 technology. Its core utility is MeowMap, a live community-driven map for Istanbul's stray cats — where users can mark feeding points, shelters, vets, and pet shops. The project redirects ad revenue toward feeding programs via a transparent Mama Fund, and aims to empower local animal welfare efforts. MeowIstanbul combines meme culture with social responsibility, backed by a map infrastructure partnership with Başarsoft, one of Turkey's leading geospatial companies. $MEOW is not just a token — it's a movement for urban compassion, transparency, and decentralized community action.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MeowIstanbul (MEOW) Сколько стоит MeowIstanbul (MEOW) на сегодня? Актуальная цена MEOW в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MEOW в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MEOW в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MeowIstanbul? Рыночная капитализация MEOW составляет $ 72,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MEOW? Циркулирующее предложение MEOW составляет 20,82B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MEOW? MEOW достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MEOW за все время (ATL)? MEOW достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MEOW? Объем торгов за последние 24 часа для MEOW составляет -- USD . Вырастет ли MEOW в цене в этом году? MEOW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEOW для более подробного анализа.

