Текущая цена Medical Intelligence сегодня составляет 0,089685 USD. Следите за обновлениями цены MEDI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEDI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MEDI

Информация о цене MEDI

Официальный сайт MEDI

Токеномика MEDI

Прогноз цен MEDI

Цена Medical Intelligence (MEDI)

Текущая цена 1 MEDI в USD:

$0,08978
+5,70%1D
График цены Medical Intelligence (MEDI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:51:30 (UTC+8)

Информация о ценах Medical Intelligence (MEDI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,081609
Мин 24Ч
$ 0,089604
Макс 24Ч

$ 0,081609
$ 0,089604
$ 0,267655
$ 0,081609
+0,97%

+5,60%

-11,09%

-11,09%

Текущая цена Medical Intelligence (MEDI) составляет $0,089685. За последние 24 часа MEDI торговался в диапазоне от $ 0,081609 до $ 0,089604, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MEDI за все время составляет $ 0,267655, а минимальная – $ 0,081609.

Что касается краткосрочной динамики, MEDI изменился на +0,97% за последний час, на +5,60% за 24 часа и на -11,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Medical Intelligence (MEDI)

$ 8,93M
--
$ 8,93M
100,00M
99 999 980,62769
Текущая рыночная капитализация Medical Intelligence составляет $ 8,93M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEDI составляет 100,00M, а общее предложение – 99999980.62769. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,93M.

История цен Medical Intelligence (MEDI) в USD

За сегодня изменение цены Medical Intelligence на USD составило $ +0,00475618.
За последние 30 дней изменение цены Medical Intelligence на USD составило $ -0,0472388742.
За последние 60 дней изменение цены Medical Intelligence на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Medical Intelligence на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00475618+5,60%
30 дней$ -0,0472388742-52,67%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

Источник Medical Intelligence (MEDI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Medical Intelligence (USD)

Сколько будет стоить Medical Intelligence (MEDI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Medical Intelligence (MEDI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Medical Intelligence.

Проверьте прогноз цены Medical Intelligence!

MEDI на местную валюту

Токеномика Medical Intelligence (MEDI)

Понимание токеномики Medical Intelligence (MEDI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEDI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Medical Intelligence (MEDI)

Сколько стоит Medical Intelligence (MEDI) на сегодня?
Актуальная цена MEDI в USD – 0,089685 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MEDI в USD?
Текущая цена MEDI в USD составляет $ 0,089685. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Medical Intelligence?
Рыночная капитализация MEDI составляет $ 8,93M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MEDI?
Циркулирующее предложение MEDI составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MEDI?
MEDI достиг максимальной цены (ATH) в 0,267655 USD.
Какова была минимальная цена MEDI за все время (ATL)?
MEDI достиг минимальной цены (ATL) в 0,081609 USD.
Каков объем торгов MEDI?
Объем торгов за последние 24 часа для MEDI составляет -- USD.
Вырастет ли MEDI в цене в этом году?
MEDI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEDI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:51:30 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.