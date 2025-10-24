Текущая цена Maxi Doge сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAXI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAXI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Maxi Doge сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAXI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAXI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Maxi Doge

Цена Maxi Doge (MAXI)

Не в листинге

Текущая цена 1 MAXI в USD:

--
----
+1,40%1D
mexc
USD
График цены Maxi Doge (MAXI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:54:58 (UTC+8)

Информация о ценах Maxi Doge (MAXI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00004437
$ 0,00004437$ 0,00004437

$ 0
$ 0$ 0

+0,37%

+1,10%

+8,66%

+8,66%

Текущая цена Maxi Doge (MAXI) составляет --. За последние 24 часа MAXI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAXI за все время составляет $ 0,00004437, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MAXI изменился на +0,37% за последний час, на +1,10% за 24 часа и на +8,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Maxi Doge (MAXI)

$ 187,18K
$ 187,18K$ 187,18K

--
----

$ 187,18K
$ 187,18K$ 187,18K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Maxi Doge составляет $ 187,18K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAXI составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 187,18K.

История цен Maxi Doge (MAXI) в USD

За сегодня изменение цены Maxi Doge на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Maxi Doge на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Maxi Doge на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Maxi Doge на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,10%
30 дней$ 0+113,65%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

Источник Maxi Doge (MAXI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Maxi Doge (USD)

Сколько будет стоить Maxi Doge (MAXI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Maxi Doge (MAXI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Maxi Doge.

Проверьте прогноз цены Maxi Doge!

Токеномика Maxi Doge (MAXI)

Понимание токеномики Maxi Doge (MAXI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAXI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Maxi Doge (MAXI)

Сколько стоит Maxi Doge (MAXI) на сегодня?
Актуальная цена MAXI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAXI в USD?
Текущая цена MAXI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Maxi Doge?
Рыночная капитализация MAXI составляет $ 187,18K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAXI?
Циркулирующее предложение MAXI составляет 420,69B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAXI?
MAXI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00004437 USD.
Какова была минимальная цена MAXI за все время (ATL)?
MAXI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MAXI?
Объем торгов за последние 24 часа для MAXI составляет -- USD.
Вырастет ли MAXI в цене в этом году?
MAXI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAXI для более подробного анализа.
