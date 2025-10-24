Что такое Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments.

Источник Mars Battle (SHOOT) Официальный веб-сайт

SHOOT на местную валюту

Токеномика Mars Battle (SHOOT)

Понимание токеномики Mars Battle (SHOOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHOOT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mars Battle (SHOOT) Сколько стоит Mars Battle (SHOOT) на сегодня? Актуальная цена SHOOT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHOOT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHOOT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mars Battle? Рыночная капитализация SHOOT составляет $ 5,41K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHOOT? Циркулирующее предложение SHOOT составляет 121,10M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHOOT? SHOOT достиг максимальной цены (ATH) в 0,02317302 USD . Какова была минимальная цена SHOOT за все время (ATL)? SHOOT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SHOOT? Объем торгов за последние 24 часа для SHOOT составляет -- USD . Вырастет ли SHOOT в цене в этом году? SHOOT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHOOT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Mars Battle (SHOOT)