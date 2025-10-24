Текущая цена Mars Battle сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SHOOT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHOOT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mars Battle сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SHOOT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHOOT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Mars Battle

Цена Mars Battle (SHOOT)

Не в листинге

Текущая цена 1 SHOOT в USD:

--
----
+1,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mars Battle (SHOOT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:54:16 (UTC+8)

Информация о ценах Mars Battle (SHOOT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02317302
$ 0,02317302$ 0,02317302

$ 0
$ 0$ 0

+1,28%

+1,32%

+5,15%

+5,15%

Текущая цена Mars Battle (SHOOT) составляет --. За последние 24 часа SHOOT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SHOOT за все время составляет $ 0,02317302, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SHOOT изменился на +1,28% за последний час, на +1,32% за 24 часа и на +5,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mars Battle (SHOOT)

$ 5,41K
$ 5,41K$ 5,41K

--
----

$ 44,66K
$ 44,66K$ 44,66K

121,10M
121,10M 121,10M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Mars Battle составляет $ 5,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHOOT составляет 121,10M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 44,66K.

История цен Mars Battle (SHOOT) в USD

За сегодня изменение цены Mars Battle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mars Battle на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mars Battle на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mars Battle на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,32%
30 дней$ 0-72,66%
60 дней$ 0-77,40%
90 дней$ 0--

Что такое Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments.

Источник Mars Battle (SHOOT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mars Battle (USD)

Сколько будет стоить Mars Battle (SHOOT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mars Battle (SHOOT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mars Battle.

Проверьте прогноз цены Mars Battle!

SHOOT на местную валюту

Токеномика Mars Battle (SHOOT)

Понимание токеномики Mars Battle (SHOOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHOOT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mars Battle (SHOOT)

Сколько стоит Mars Battle (SHOOT) на сегодня?
Актуальная цена SHOOT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SHOOT в USD?
Текущая цена SHOOT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mars Battle?
Рыночная капитализация SHOOT составляет $ 5,41K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SHOOT?
Циркулирующее предложение SHOOT составляет 121,10M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SHOOT?
SHOOT достиг максимальной цены (ATH) в 0,02317302 USD.
Какова была минимальная цена SHOOT за все время (ATL)?
SHOOT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SHOOT?
Объем торгов за последние 24 часа для SHOOT составляет -- USD.
Вырастет ли SHOOT в цене в этом году?
SHOOT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHOOT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:54:16 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.