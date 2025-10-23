Текущая цена Market Maker DAO сегодня составляет 0,0030543 USD. Следите за обновлениями цены MMDAO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MMDAO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Market Maker DAO сегодня составляет 0,0030543 USD. Следите за обновлениями цены MMDAO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MMDAO прямо сейчас на MEXC.

$0,0030295
-17,50%1D
График цены Market Maker DAO (MMDAO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:49 (UTC+8)

Информация о ценах Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00317885
Мин 24Ч
$ 0,00372256
Макс 24Ч

$ 0,00317885
$ 0,00372256
$ 0,04386478
$ 0,00278892
-6,73%

-16,68%

-35,72%

-35,72%

Текущая цена Market Maker DAO (MMDAO) составляет $0,0030543. За последние 24 часа MMDAO торговался в диапазоне от $ 0,00317885 до $ 0,00372256, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MMDAO за все время составляет $ 0,04386478, а минимальная – $ 0,00278892.

Что касается краткосрочной динамики, MMDAO изменился на -6,73% за последний час, на -16,68% за 24 часа и на -35,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Market Maker DAO (MMDAO)

$ 305,43K
--
$ 305,43K
100,00M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Market Maker DAO составляет $ 305,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MMDAO составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 305,43K.

История цен Market Maker DAO (MMDAO) в USD

За сегодня изменение цены Market Maker DAO на USD составило $ -0,00061170289963023.
За последние 30 дней изменение цены Market Maker DAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Market Maker DAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Market Maker DAO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00061170289963023-16,68%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

Источник Market Maker DAO (MMDAO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Market Maker DAO (USD)

Сколько будет стоить Market Maker DAO (MMDAO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Market Maker DAO (MMDAO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Market Maker DAO.

Проверьте прогноз цены Market Maker DAO!

MMDAO на местную валюту

Токеномика Market Maker DAO (MMDAO)

Понимание токеномики Market Maker DAO (MMDAO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MMDAO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Maker DAO (MMDAO)

Сколько стоит Market Maker DAO (MMDAO) на сегодня?
Актуальная цена MMDAO в USD – 0,0030543 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MMDAO в USD?
Текущая цена MMDAO в USD составляет $ 0,0030543. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Market Maker DAO?
Рыночная капитализация MMDAO составляет $ 305,43K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MMDAO?
Циркулирующее предложение MMDAO составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MMDAO?
MMDAO достиг максимальной цены (ATH) в 0,04386478 USD.
Какова была минимальная цена MMDAO за все время (ATL)?
MMDAO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00278892 USD.
Каков объем торгов MMDAO?
Объем торгов за последние 24 часа для MMDAO составляет -- USD.
Вырастет ли MMDAO в цене в этом году?
MMDAO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MMDAO для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.