Что такое Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

Источник Market Maker DAO (MMDAO) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Market Maker DAO (MMDAO)

Понимание токеномики Market Maker DAO (MMDAO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MMDAO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Maker DAO (MMDAO) Сколько стоит Market Maker DAO (MMDAO) на сегодня? Актуальная цена MMDAO в USD – 0,0030543 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MMDAO в USD? $ 0,0030543 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MMDAO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Market Maker DAO? Рыночная капитализация MMDAO составляет $ 305,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MMDAO? Циркулирующее предложение MMDAO составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MMDAO? MMDAO достиг максимальной цены (ATH) в 0,04386478 USD . Какова была минимальная цена MMDAO за все время (ATL)? MMDAO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00278892 USD . Каков объем торгов MMDAO? Объем торгов за последние 24 часа для MMDAO составляет -- USD . Вырастет ли MMDAO в цене в этом году? MMDAO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MMDAO для более подробного анализа.

