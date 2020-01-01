Токеномика MAKE (MAKE)

Токеномика MAKE (MAKE)

Откройте для себя ключевую информацию о MAKE (MAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MAKE (MAKE)

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

Официальный сайт:
https://makemaga.vip/

Токеномика и анализ цен MAKE (MAKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAKE (MAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 141,73K
$ 141,73K$ 141,73K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 141,73K
$ 141,73K$ 141,73K
Исторический максимум:
$ 0,100773
$ 0,100773$ 0,100773
Исторический минимум:
$ 0,00113843
$ 0,00113843$ 0,00113843
Текущая цена:
$ 0,00141733
$ 0,00141733$ 0,00141733

Токеномика MAKE (MAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MAKE (MAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAKE, изучите текущую цену MAKE!

Прогноз цены MAKE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.