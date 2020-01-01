Токеномика MAKE (MAKE) Откройте для себя ключевую информацию о MAKE (MAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAKE (MAKE) The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed. Официальный сайт: https://makemaga.vip/ Купить MAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен MAKE (MAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAKE (MAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,73K $ 141,73K $ 141,73K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,73K $ 141,73K $ 141,73K Исторический максимум: $ 0,100773 $ 0,100773 $ 0,100773 Исторический минимум: $ 0,00113843 $ 0,00113843 $ 0,00113843 Текущая цена: $ 0,00141733 $ 0,00141733 $ 0,00141733 Узнайте больше о цене MAKE (MAKE)

Токеномика MAKE (MAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAKE (MAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAKE, изучите текущую цену MAKE!

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