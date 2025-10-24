Текущая цена MAGA Coin BSC сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAGA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MAGA Coin BSC сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAGA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MAGA

Информация о цене MAGA

Официальный сайт MAGA

Токеномика MAGA

Прогноз цен MAGA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип MAGA Coin BSC

Цена MAGA Coin BSC (MAGA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MAGA в USD:

$0,00015335
$0,00015335$0,00015335
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены MAGA Coin BSC (MAGA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:46 (UTC+8)

Информация о ценах MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02304683
$ 0,02304683$ 0,02304683

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8,36%

-8,36%

Текущая цена MAGA Coin BSC (MAGA) составляет --. За последние 24 часа MAGA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAGA за все время составляет $ 0,02304683, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MAGA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -8,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MAGA Coin BSC (MAGA)

$ 31,08K
$ 31,08K$ 31,08K

--
----

$ 31,08K
$ 31,08K$ 31,08K

202,70M
202,70M 202,70M

202 696 572,8169241
202 696 572,8169241 202 696 572,8169241

Текущая рыночная капитализация MAGA Coin BSC составляет $ 31,08K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAGA составляет 202,70M, а общее предложение – 202696572.8169241. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,08K.

История цен MAGA Coin BSC (MAGA) в USD

За сегодня изменение цены MAGA Coin BSC на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MAGA Coin BSC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены MAGA Coin BSC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MAGA Coin BSC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+10,75%
60 дней$ 0+32,50%
90 дней$ 0--

Что такое MAGA Coin BSC (MAGA)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MAGA Coin BSC (MAGA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MAGA Coin BSC (USD)

Сколько будет стоить MAGA Coin BSC (MAGA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MAGA Coin BSC (MAGA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MAGA Coin BSC.

Проверьте прогноз цены MAGA Coin BSC!

MAGA на местную валюту

Токеномика MAGA Coin BSC (MAGA)

Понимание токеномики MAGA Coin BSC (MAGA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAGA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MAGA Coin BSC (MAGA)

Сколько стоит MAGA Coin BSC (MAGA) на сегодня?
Актуальная цена MAGA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAGA в USD?
Текущая цена MAGA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MAGA Coin BSC?
Рыночная капитализация MAGA составляет $ 31,08K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAGA?
Циркулирующее предложение MAGA составляет 202,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAGA?
MAGA достиг максимальной цены (ATH) в 0,02304683 USD.
Какова была минимальная цена MAGA за все время (ATL)?
MAGA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MAGA?
Объем торгов за последние 24 часа для MAGA составляет -- USD.
Вырастет ли MAGA в цене в этом году?
MAGA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAGA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MAGA Coin BSC (MAGA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.