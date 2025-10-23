Что такое Louie (LOUIE)

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders. Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Louie (LOUIE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Louie (USD)

Сколько будет стоить Louie (LOUIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Louie (LOUIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Louie.

Проверьте прогноз цены Louie!

LOUIE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Louie (LOUIE)

Понимание токеномики Louie (LOUIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LOUIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Louie (LOUIE) Сколько стоит Louie (LOUIE) на сегодня? Актуальная цена LOUIE в USD – 0,00207502 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LOUIE в USD? $ 0,00207502 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LOUIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Louie? Рыночная капитализация LOUIE составляет $ 2,09M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LOUIE? Циркулирующее предложение LOUIE составляет 999,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LOUIE? LOUIE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01063902 USD . Какова была минимальная цена LOUIE за все время (ATL)? LOUIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LOUIE? Объем торгов за последние 24 часа для LOUIE составляет -- USD . Вырастет ли LOUIE в цене в этом году? LOUIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LOUIE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Louie (LOUIE)