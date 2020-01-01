Токеномика LORE AI (LORE) Откройте для себя ключевую информацию о LORE AI (LORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LORE AI (LORE) LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential. When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation. LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?" Официальный сайт: https://lorevision.ai/ Whitepaper: https://docs.lorevision.ai/ Купить LORE сейчас!

Токеномика и анализ цен LORE AI (LORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LORE AI (LORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 979,72K $ 979,72K $ 979,72K Общее предложение: $ 975,84M $ 975,84M $ 975,84M Оборотное предложение: $ 975,84M $ 975,84M $ 975,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 979,72K $ 979,72K $ 979,72K Исторический максимум: $ 0,00330598 $ 0,00330598 $ 0,00330598 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00100668 $ 0,00100668 $ 0,00100668 Узнайте больше о цене LORE AI (LORE)

Токеномика LORE AI (LORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LORE AI (LORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LORE, изучите текущую цену LORE!

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