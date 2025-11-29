Что такое LIQUI

Токеномика LiquiHub (LIQUI) Откройте для себя ключевую информацию о LiquiHub (LIQUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен LiquiHub (LIQUI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LiquiHub (LIQUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,86K $ 5,86K $ 5,86K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 903,50K $ 903,50K $ 903,50K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,48K $ 6,48K $ 6,48K Исторический максимум: $ 0,236031 $ 0,236031 $ 0,236031 Исторический минимум: $ 0,00636612 $ 0,00636612 $ 0,00636612 Текущая цена: $ 0,00648382 $ 0,00648382 $ 0,00648382 Узнайте больше о цене LiquiHub (LIQUI) Купить LIQUI сейчас!

Информация о LiquiHub (LIQUI) Официальный сайт: https://www.liquihub.io/ Whitepaper: https://docs.liquihub.io/

Токеномика LiquiHub (LIQUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LiquiHub (LIQUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIQUI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIQUI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIQUI, изучите текущую цену LIQUI!

Прогноз цены LIQUI Хотите узнать, куда может двигаться LIQUI? Наша страница прогноза цены LIQUI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LIQUI прямо сейчас!

