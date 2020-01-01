Токеномика life changing pill (PILL) Откройте для себя ключевую информацию о life changing pill (PILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о life changing pill (PILL) Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Официальный сайт: https://pill.fun/ Купить PILL сейчас!

Токеномика и анализ цен life changing pill (PILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене life changing pill (PILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 333,57K $ 333,57K $ 333,57K Общее предложение: $ 999,42M $ 999,42M $ 999,42M Оборотное предложение: $ 999,42M $ 999,42M $ 999,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 333,57K $ 333,57K $ 333,57K Исторический максимум: $ 0,00554118 $ 0,00554118 $ 0,00554118 Исторический минимум: $ 0,00018642 $ 0,00018642 $ 0,00018642 Текущая цена: $ 0,00033377 $ 0,00033377 $ 0,00033377 Узнайте больше о цене life changing pill (PILL)

Токеномика life changing pill (PILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики life changing pill (PILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PILL, изучите текущую цену PILL!

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