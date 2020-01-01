Токеномика life changing pill (PILL)

Токеномика life changing pill (PILL)

Откройте для себя ключевую информацию о life changing pill (PILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о life changing pill (PILL)

Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space.

Официальный сайт:
https://pill.fun/

Токеномика и анализ цен life changing pill (PILL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене life changing pill (PILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 333,57K
$ 333,57K$ 333,57K
Общее предложение:
$ 999,42M
$ 999,42M$ 999,42M
Оборотное предложение:
$ 999,42M
$ 999,42M$ 999,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 333,57K
$ 333,57K$ 333,57K
Исторический максимум:
$ 0,00554118
$ 0,00554118$ 0,00554118
Исторический минимум:
$ 0,00018642
$ 0,00018642$ 0,00018642
Текущая цена:
$ 0,00033377
$ 0,00033377$ 0,00033377

Токеномика life changing pill (PILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики life changing pill (PILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PILL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PILL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PILL, изучите текущую цену PILL!

Прогноз цены PILL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.