Токеномика Lemonrocks (LEMON) Откройте для себя ключевую информацию о Lemonrocks (LEMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lemonrocks (LEMON) Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Официальный сайт: http://www.lemonrocks.com/ Купить LEMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Lemonrocks (LEMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lemonrocks (LEMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,18K $ 102,18K $ 102,18K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,18K $ 102,18K $ 102,18K Исторический максимум: $ 0,04140239 $ 0,04140239 $ 0,04140239 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010218 $ 0,00010218 $ 0,00010218 Узнайте больше о цене Lemonrocks (LEMON)

Токеномика Lemonrocks (LEMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lemonrocks (LEMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEMON, изучите текущую цену LEMON!

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